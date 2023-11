"Ohne ausreichend Pflegekräfte helfen uns die schönsten Heimplätze nichts"

Mit dem neuen Seniorium in Baumgartenberg, den Neubauten in Perg und Mauthausen sowie der Rundum-Sanierung in Grein hat der Sozialhilfeverband Perg in den vergangenen Jahren ausreichend Pflegeplätze in seinen Alten- und Pflegeheimen geschaffen, um für den zu erwartenden Bedarf gerüstet zu sein. Immerhin steigt die Anzahl pflegebedürftiger Menschen bis 2040 im Bezirk Perg um 54 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020.

Moderne, aber leere Betten

Jedoch können diese Pflegeplätze derzeit nicht genutzt werden, weil es am Pflegepersonal fehlt. Diplomiertes Personal in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie ausgebildete Pflegefachassistenten und Fach-Sozialbetreuer für Altenarbeit werden dringend gesucht. "Nur wenn wir ausreichend Pflegekräfte finden, die bereit sind, im Bezirk zu arbeiten, können wir unsere Eltern, Großeltern und Nachbarn vor Ort betreuen und pflegen", sagt Werner Kreisl, Bezirkshauptmann und Obmann des Sozialhilfeverbands Perg. "Ohne Pflegekräfte helfen uns die schönsten Heimplätze nichts."

Um den Bedarf zu decken, finden seit einem Jahr Fachkräfte aus den Philippinen Arbeit im Bezirk Perg. Langfristig will man freilich wieder mehr Menschen aus der Region für den Pflegeberuf begeistern, sagt Kreisl: "Arbeitsplätze in der Region ermöglichen durch kürzere Arbeitswege mehr Freizeit, Geld und Klimaschutz sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf."

Um den Einstieg in die Pflegeberufe zu erleichtern, gibt es in Baumgartenberg die Möglichkeit, den Beruf Fach-Sozialbetreuer/in Altenarbeit (FSB-A) zu erlernen. Mit rund 55 bis 60 Prozent stellen FSB-A die größte Gruppe des Pflegepersonals in einem Alten- und Pflegeheim. Die Ausbildung dauert 2,5 Jahre, wobei nur an drei Tagen in der Woche die Schulbank zu drücken ist. Damit möchte man Menschen mit Betreuungspflichten entgegenkommen. Parallel zur Ausbildung ist bereits eine Beschäftigung als Stützkraft in der Betreuung und Pflege in einem Alten- und Pflegeheim des SHV Perg möglich. Das OÖ. Pflegestipendium (600 Euro) kann zusätzlich in Anspruch genommen werden.

Der nächste Ausbildungslehrgang startet am 15. April 2024. Anmeldungen auf der Homepage www.altenbetreuungsschule.at

