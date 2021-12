Offensive gegen Leerstand in Freistädter Altstadt

"Gemeinsam gehen wir einen neuen Weg in der Stadtentwicklung: Wir wollen den Leerstand beleben, anstatt weiter unsere grünen Wiesen zu versiegeln", sagt Bürgermeister Christian Gratzl (SP) über die einstimmigen Beschlüsse zur nachhaltigen Stadtentwicklung.

Bürger werden beteiligt

In einem ersten Schritt wird der Leerstand erhoben und ein Masterplan für die Nachnutzung erarbeitet. Bürgerinnen und Bürger werden in diesen Prozess eingebunden. Für diese Bestandsaufnahme bietet das Land Oberösterreich auch einige lukrative Förderungen an, sofern sich mindestens drei Gemeinden zu einer Kooperation zusammenschließen. Das Regionalmanagement OÖ begleitet den Prozess ebenfalls mit seiner fachlichen Erfahrung. Das Vorliegen des von Gratzl angesprochenen Masterplans ist auch Voraussetzung, um bei späteren baulichen Maßnahmen und Sanierungen Fördergelder des Landes zu erhalten.

Im Team mit Pregarten

Parallel zur Bestandsaufnahme arbeitet die Bezirkshauptstadt gemeinsam mit Pregarten als Teil eines Leader-Regionalentwicklungsprojektes daran, Unternehmerinnen und Unternehmer für derzeit leer stehende Geschäftsflächen in der Innenstadt zu begeistern, damit diese Flächen wieder mit Leben und attraktiven Angeboten gefüllt werden können.

Beide Städte haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Stadtzentren erblühen zu lassen. Pregarten hat dazu ein Neuplanungsgebiet in der Tragweiner Straße erlassen und ein Konzept für eine Neugestaltung des Stadtplatzes erarbeitet. Auf Basis dieses Maßnahmenplans soll ein vielfältiges Angebot aus Handel, Gewerbe, Gastronomie, Dienstleistung, Kultur und Freizeit im Zentrum angesiedelt werden. Dieser Branchenmix soll sowohl das Zentrum von Pregarten als auch die mittelalterliche Altstadt von Freistadt noch attraktiver für Ausflüge und Einkäufe machen.