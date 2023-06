Offene Dienststelle

Wie schaut ein Tag bei der Rettung aus? Welches Material und welche Fahrzeuge kommen zum Einsatz? Was wird im Katastrophenlager aufbewahrt? Am 10. Juni, beim Tag der offenen Tür in der Ortsstelle Aigen, werden diese Fragen beantwortet. Von 9 bis 15 Uhr freuen sich die Sanitäter der Ortsstelle in Aigen auf regen Besuch. Es kann nicht nur die Ortsstelle selbst besichtigt werden, sondern auch die Räumlichkeiten des Rotkreuz-Marktes und der Halle für den Katastrophenschutz. Als Höhepunkt findet eine Schauübung um 14 Uhr statt. Wer Interesse an der Mitarbeit im Roten Kreuz hat, kann sich direkt beim Tag der offenen Tür oder unter www.passende-jacke.at melden.

