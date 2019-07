Österreichs bester Jung-Zimmerer kommt aus dem Mühlviertel

Der beste Nachwuchs-Zimmerer Österreichs kommt aus Liebenau: Philipp Primetzhofer, beschäftigt bei Holzbaumeister Buchner in Unterweißenbach, setzte sich beim Bundeslehrlingswettbewerb Holzbau, der heuer in Graz ausgetragen wurde, in dem 22 Teilnehmer umfassenden Starterfeld mit ebenso exakter wie schneller Arbeit durch und eroberte damit den Bundessieg vor dem Salzburger Florian Lackner.

Beim Bewerb mussten die Teilnehmer ihr ganzes handwerkliches Geschick abrufen: Als Aufgabenstellung hatten die Nachwuchs-Zimmerer ein ungleich geneigtes Walmdach mit Klauen an Gratsparren und Schifter zu bewältigen. Die größte Schwierigkeit war ein in der Fläche verkantet liegender Sparren mit Klauen an Gratsparren und Mauerbank, der mit einer Flächenschiftung ausgetragen werden musste.

