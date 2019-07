Österreich-Sieg für Bau-Schüler der PTS Grein

Über einen Bundessieger im Fachbereich Bau darf sich die Polytechnische Schule Grein freuen. Christian Hinterleithner setzte sich im burgenländischen Pinkafeld mit Fachwissen und handwerklichem Können gegen die versammelte Konkurrenz durch und eroberte Gold. Mit dem St. Georgener Manuel Holzinger (PTS Perg) kam übrigens auch der zweite Oberösterreich-Vertreter aus dem Bezirk Perg.

Beim Bewerb mussten die Teilnehmer ein Ziegelmauerwerk errichten, das als Referenz an das Austragungsbundesland entsprechend burgenartig mit Türmen und Zinnen angelegt war. Das filigrane Bauwerk musste selbständig innerhalb von 3,5 Stunden ausgeführt werden. Bereits am Vortag stellte eine technische Besprechung klar, worauf es ankommt: Maße, Fluchten, Waagrechte/Senkrechte, Winkeligkeit und Sauberkeit in der Arbeitsweise. Christian Hinterleithner vollendete sein Werk eine Stunde früher als gefordert. Mit ihm freuten sich sein Fachbereichsleiter Bernhard Ginthör, das ganze Lehrerteam und alle Mitschüler. Im Baubereich ist Hinterleithner übrigens bereits der fünfte Bundessieger der PTS Grein seit dem Jahr 2000.

