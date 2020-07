Ölaustritt neben der Aist nach Rave-Party

Gegen 10 Uhr nahm der Besitzer einer Wiese am Montag Dieselgeruch wahr und verständigte daraufhin die Feuerwehr Selker-Neustadt. Die Wiese war nach bisherigen Ermittlungen für eine private Feier zur Verfügung gestellt worden, die jedoch zu einer unangemeldeten Rave-Party ausartete. An der Stelle, an der Dieselgeruch wahrnehmbar war, stand während der Feier ein Notstromaggregat.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Selker-Neustadt wurde die Tiefe der Kontaminierung und die betroffene Stelle eruiert. Der Diesel war oberflächlich auf einer Fläche von ca. 30 Quadratmetern ausgeflossen. Daraufhin wurde telefonisch mit dem Veranstalter, einem 24-jährigen Freistädter, Kontakt aufgenommen und ihm mitgeteilt, dass das kontaminierte Erdreich abgetragen und fachgerecht entsorgt werden muss.

Die BH Freistadt verordnete schnellstens das Abtragen und die fachgerechte Entsorgung der verunreinigten Fläche. Die neben der Wiese fließende Aist war durch das rasche Reinigen noch nicht gefährdet. Das Erdreich wurde fachgerecht entsorgt. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wird verfügt.