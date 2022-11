ÖGB-Spitze neu gewählt

Der langjährige Arbeiterbetriebsrat des Perger Baukonzerns Habau, Josef Affengruber, wurde bei der ÖGB-Regionalkonferenz in der Arbeiterkammer Perg als Regionalvorsitzender des Gewerkschaftsbundes bestätigt. Die anwesenden Delegierten wählten Affengruber mit 100-prozentiger Zustimmung. Josef Affengruber ist seit 2005 im ÖGB aktiv und wurde bereits 2017 zum Regionalvorsitzenden gewählt. Er ist Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender der Firma Habau in Perg und lebt in Nöchling in Niederösterreich.

Die Regionalkonferenz stand inhaltlich unter dem Titel "An die Arbeit". In Zeiten multipler Krisen und einer massiven Teuerungswelle erarbeiteten die Gewerkschafter bei der Konferenz ihre wichtigsten Forderungen im Sinne der Beschäftigten. "Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen sich ernsthafte Sorgen wegen der unheimlich stark steigenden Preise für Energie, Wohnen, Lebensmittel und Verkehr", sagte Affengruber. Die Verunsicherung reiche bis weit in die Mittelschicht hinein: "Es ist höchste Zeit, dass die Regierung spürbar gegensteuert und den Menschen Sicherheit gibt."