Obmannwechsel bei Arbings Musikern

Nach elf Jahren an der Spitze des Musikvereins Arbing hielt es Obmann Günther Schützenhofer für angebracht, die Weichen für einen Generationswechsel zu stellen. Immerhin konnte er in seiner Funktionsperiode viele positive Entwicklungen für den Verein in die Tat umsetzen: Dazu zählen neben einer neuen Tracht zahlreiche neu angekaufte Instrumente. Außerdem konnten wichtige Partnerschaften geknüpft und viele musikalische Glanzlichter gemeinsam gefeiert werden.

Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Sonntag in Puchberg wurde der Vereinsvorstand neu bestellt. Die Wahl zum neuen Obmann fiel einstimmig auf Stefan Brabenetz. Der studierte Softwareentwickler kennt den Verein wie seine Westentasche. Er war schon in den vergangenen Jahren als Medienreferent sowie in vielen Arbeitsgruppen aktiv. Zur Seite steht ihm ein ebenfalls neu gewähltes und verjüngtes Team, das den eingeschlagenen Weg mit großer Motivation weitergehen will. Günther Schützenhofer wurde außerdem von der Mitgliederversammlung zum Ehrenobmann ernannt.

