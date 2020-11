Auch wenn der Besucherbetrieb an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen aufgrund des Coronavirus bis auf Weiteres eingestellt werden musste, will man doch mit allen Interessierten in Verbindung bleiben. Dazu werden die Vermittlungsarbeit und die Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Verbrechensort der Nationalsozialisten wieder verstärkt in die digitale Welt verlagert.