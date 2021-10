Oberösterreichs beste Rotkreuz-Sanitäter traten zum Wettstreit an

Wenn jede Sekunde zählt, ist auf sie Verlass. Das bewiesen jene Rotkreuz-Sanitäter, die beim Sanitätshilfe-Bewerb in Schwertberg teilnahmen. 29 Teams aus ganz Oberösterreich waren am Samstag am Start. In der Bronze-Wertung überzeugte das Team aus Sattledt. Platz eins in der Kategorie Silber holten die Retter der Gruppe Kirchdorf 3 und den Einzelbewerb (Gold-Wertung) gewann Michael Kronberger, ebenfalls aus Kirchdorf.

Neben theoretischem Wissen stellten die Teilnehmer auch ihr praktisches Können an mehreren Stationen zur Schau. Sie mussten beispielsweise mehrere Menschen nach einem Verkehrsunfall schnellstmöglich versorgen, mit Unterstützung der Rettungshundebrigade eine vermisste Person finden oder eine starke Blutung bestmöglich stillen. Besonders lehrreich war die Großeinsatzübung, bei der die Evakuierung der Schwertberger Mittelschule auf dem Plan stand.

Für perfekte und realitätsnahe Wettbewerbsbedingungen verantwortlich war das engagierte Team rund um die Ortsstelle Schwertberg und die Bezirksstelle Perg. „Die intensive Vorbereitungszeit hat sich auf ganzer Linie gelohnt. Die Teilnehmer waren alle begeistert“, zogen Karin Kammerer, Ortsstellenleiterin in Schwertberg und Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer nach dem Bewerbstag zufrieden Bilanz.