"O du fröhliche": Wiener Sängerknaben singen in Rohrbach

Die Wiener Sängerknaben gastieren auf Einladung von Peter Böck am 26. November in der Rohrbacher Stadtpfarrkirche.

Ein ganz besonderer musikalischer Advent steht heuer in Rohrbach ins Haus. Erstmals gastiert der vielleicht berühmteste Knabenchor der Welt, die Wiener Sängerknaben, in Rohrbach-Berg. Auf ihrer diesjährigen Jubiläumstournee bringen sie am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Rohrbach-Berg ihr neues Weihnachtsprogramm "O du fröhliche" dar. Mit dem Engagement der Wiener Sängerknaben ist dem langjährigen Organisator des Rohrbacher Neujahrskonzerts Peter Böck eine kleine Sensation gelungen. Vorverkaufskarten gibt es in der Sparkasse Mühlviertel-West (SMW). 2023 feiern die Wiener Sängerknaben ihr 525-jähriges Jubiläum. In Rohrbach-Berg singen die Knaben unter Kapellmeister Manolo Cagnin ihr neues Weihnachtsprogramm mit gemütvollen, fröhlichen und festlichen Weihnachts- und Adventliedern.

Die Wiener Sängerknaben sind aus dem Chor des römisch-deutschen Kaisers Maximilian I. hervorgegangen: 1498 richtete Maximilian in Wien eine Kapelle ein, in der auch "khnaben" singen sollten. Die Knaben sangen bei den täglichen Messen, bei der herrschaftlichen Tafel, bei Festen, dynastischen Hochzeiten, bei Staatsakten und Beerdigungen, bei Reichstagen und Fürstentreffen.

Maximilians Chorknaben waren besonders geschult; sie kamen aus Flandern, Frankreich, Deutschland, aus der Schweiz, aus Niederösterreich und aus Tirol. Über die Jahrhunderte zog der Wiener Hof viele geniale Musiker an. Die Habsburger waren Musikliebhaber, viele von ihnen waren selbst sehr gute Musiker, und professionelle Musik wurde deshalb nach Kräften gefördert.

