Statt auf einer Bühne irgendwo in Österreich verbringt Mario Sacher derzeit seine Abende ausschließlich daheim in Tragwein. Als Ventil für seine Kreativität hat der Kabarettist, der digitalen Medien bisher recht gleichgültig gegenüberstand, nun Facebook für sich entdeckt. Regelmäßig singt er hier gegen die Coronakrise an oder präsentiert am "Sacher-Samstag" einen satirischen Wochenrückblick.