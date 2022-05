"Nua ned hudln" am Stefansplatzerl

Es ist ja nicht so, als wären sich die sechs Burschen der Kapelle So&So erst vor Kurzem über den Weg gelaufen. Kennen tun sie sich schon etliche Jahre, doch erst 2016 entschlossen sie sich, ihre Kapelle ins Leben zu rufen. Ob Volksmusik, Klassik oder Reggae, gespielt wird einfach alles, was Spaß macht. Nahezu alle Stücke sind Eigenkompositionen. Das macht auch den unverwechselbaren Sound aus, den sie am Stefansplatzerl präsentieren. Dort heißt das Motto des Abends "Nua ned hudln". Los geht es am Samstag, um 20.15 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf um 24 Euro. Infos und Reservierung: kiste.stefansplatzerl@gmail.com