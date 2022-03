Notquartier in der Freistädter Sporthalle eingerichtet

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat nun auch erste Auswirkungen in Freistadt. „Die Stadtgemeinde ist verpflichtet, für Katastrophenfälle eine Sanitätssammelstelle bereit zu stellen. In Rücksprache mit dem Roten Kreuz funktionieren wir die Sporthalle am Stifterplatz in eine Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um. Die Halle eignet sich vor allem aufgrund der vorhandenen Infrastruktur gut für diesen Zweck“, sagt Stadtamtsleiter Florian Riegler.

Erstaufnahme-Charakter

Ob und wann genau Flüchtlinge in Freistadt eintreffen, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Vorsorglich wurde die Sporthalle bis auf weiteres reserviert und es finden umfassende Aufbau-arbeiten statt. Die Notunterkunft hat Erstaufnahme-Charakter. Das heißt, die eintreffenden Flüchtlinge werden sich wenige Tage bis maximal Wochen hier aufhalten, bis sie in längerfristige Unterkünfte gebracht werden können.

Das Rote Kreuz stellt neben Feldbetten und Einmalbettwäsche auch Hygienematerial für den täglichen Bedarf bereit. Für den Freistädter Bürgermeister Christian Gratzl ist es selbstverständlich, dass die Stadtgemeinde hilft: „Die katastrophalen Bilder aus der Ukraine lassen niemanden von uns kalt: Millionen Menschen machen sich derzeit auf den Weg und flüchten vor Krieg und Zerstörung, vor allem Frauen und Kinder. Herzlichen Dank an die Bediensteten der Stadtgemeinde und das Rote Kreuz, die mit Hochdruck arbeiten, um die Sporthalle entsprechend vorzubereiten.“

Darüber hinaus bemüht sich die Stadtgemeinde auch um eine Ersatzlösung für den Turnunterricht in den von der Hallensperre betroffenen Schulen.