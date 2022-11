"Notfallsanitäter" mit Auszeichnung bestanden

Die Zusatzausbildung zum Notfallsanitäter schloss er nun mit Auszeichnung ab. Etwa ein Jahr hatte der Pädagoge, er unterrichtet unter anderem an der HAK in Rohrbach, für die knapp 500 Stunden dauernde Ausbildung Zeit. "Für die Auszeichnung brauchte es sicher auch ein wenig Glück bei den Fragen, die man zieht", gibt er sich bescheiden, "ich freue mich aber darauf, das Gelernte in der Praxis umzusetzen." Sein zusätzlich erworbenes Wissen kommt ihm und Patienten bei Notarzteinsätzen wie auch im "normalen" Rettungsdienst zugute. "Notfallsanitäter sind in Rettungsautos genauso wichtig wie im NEF (Notarzteinsatzfahrzeug, Anm.), vor allem, wenn es darum geht, die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes zu überbrücken", freut sich Reinhold Stelzer, Dienstführender am NEF-Standort Rohrbach, über einen weiteren Kollegen: "Mit mehr als 30 ausgebildeten Notfallsanitätern, das sind berufliche und freiwillige Mitarbeiter, stehen wir im Bezirk sehr gut da. Weitere acht befinden sich in Ausbildung."