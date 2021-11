Vor ein Dilemma stellte der vergangene Woche verhängte Lockdown den Modehändler Johannes Behr-Kutsam. Denn in seiner Filiale in Schwertberg betreibt Kutsam seit Jahresbeginn 2020 auch eine Post-Partnerstelle. Und diese fällt unter die Ausnahmeregelung zur "Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens". Während also sein Modehaus zugesperrt bleiben muss, sollte die Poststelle eigentlich offen halten.