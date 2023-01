Notarzt-Team startet mit neuem Einsatzfahrzeug in das Jahr 2023

Ein neues Einsatzfahrzeug werden Verkehrsteilnehmer in den kommenden Wochen auf den Perger Straßen zu Gesicht bekommen. Das Notarzt-Team des Roten Kreuzes in Perg startet nämlich mit einem neuen Notfallfahhrzeug in das neue Jahr. Nach sechs Dienstjahren knapp 250.000 Kilometer am Tacho war es an der Zeit, den bisherigen NEF-Wagen in den Ruhestand zu schicken. Für die durchschnittlich 1.200 Einsatzfahrten pro Jahr ist das gesamte Notarzt-Team schließlich auf ein verlässliches und gut ausgestattetes „Werkzeug“ angewiesen.

Abgesehen von der einen oder anderen technischen Besonderheit sowie einer leicht veränderten Beklebung ist der Fahrzeugtyp grundsätzlich der Gleiche geblieben. „Damit können die Einsatzkräfte einerseits auf ein bewährtes System zurückgreifen, andererseits können bei der Anschaffung auch viele Kosten gespart werden. Beispielsweise, indem der Kofferaufbau mit dem medizinischen Equipment auch im neuen Fahrzeug verbaut wird“, erklärt der dienstführende Notfallsanitäter Andreas Neulinger.

Neben einem leistungsstärkeren Motor kann das neue Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) vor allem mit einer sichereren Ausstattung aufwarten. So ist etwa der neue Blaulichtbalken mit einem Infrarot-System bestückt. Dadurch können Notarzt-Hubschrauber, das Fahrzeug schneller ausfindig machen. Außerdem lässt sich über eine Dimmer-Funktion die Intensität des Blaulichts den aktuellen Lichtverhältnissen anpassen. So wird gewährleistet, dass das NEF bei seinen Einsatzfahrten bestmöglich wahrgenommen wird, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Das Team der Notarzt-Rettungssanitäter hat sich bereits vor der Auslieferung gut auf das neue Einsatzfahrzeug vorbereitet. In Arbeitsgruppen wurden Teilbereiche der Ausstattung überarbeitet, angepasst und gemeinsam optimiert, um für den Notfall bestens gerüstet zu sein.

