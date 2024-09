"North Trails" erschließt Böhmerwald als neues Paradies für Trailrunner

BÖHMERWALD. Zum Skisport und Wandern gibt es ab sofort im Böhmerwald ein neues Angebot für alle begeisterten Trailrunner und solche, die es noch werden wollen. "North Trails" heißt das neue Angebot rund um den Hochficht und die Wälder des Stiftes Schlägl. "North Trails" im Dreiländereck soll sich binnen kürzester Zeit zum Trailrunning-Paradies in Oberösterreich entwickeln. Es warten vier abwechslungsreiche Runden durch die wunderschöne Natur: sanfte Hügel, steile Gipfel, tiefe Wälder, rauschende Bäche, tolle Sehenswürdigkeiten und atemberaubende Aussichtspunkte inklusive. Egal ob Einsteiger, Genussläufer oder ambitionierter Trailrunner – hier soll für jeden etwas dabei sein. "Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, dass es wirklich ein so umfassendes Projekt würde. ‚North Trails‘ ist ein unvergleichliches Angebot", sagt Christoph Hain, Trailrun-Profi aus Linz. Er hat für das Stift Schlägl die Projektleitung übernommen und freut sich über die Umsetzung der Idee.

Für Anfänger und Ambitionierte

Vom entspannten Hobbylauf bis zum anspruchsvollen Ultratrail Böhmerwald: Jeder Kilometer ist ein Erlebnis. Die Startpunkte für die Trailstrecken befinden sich beim Stift Schlägl und beim Gasthaus zum Überleben am Hochficht. Zehn Streckenvarianten stehen zur Auswahl, allesamt neu beschildert. Zwar gibt es sämtliche Strecken auch in digitaler Form für elektronische Laufbegleiter, eigentlich ist das nächste Schild aber immer in Sichtweite. Das gesamte "North Trail"-Wegenetz umfasst 223 Kilometer, aufgeteilt auf 8003 Höhenmeter. Alle Strecken verlaufen im Uhrzeigersinn mit drei innenliegenden Runden. "So kann nach Belieben und je nach Tagesverfassung eine Strecke abgekürzt oder verlängert werden", erklärt Anita Katzinger vom Stift Schlägl. Den Weg weisen tausend eckige Schilder mit Kompasspfeilen – sei es am Hochficht Trail, dem Bayrische Au Trail, dem Bärenstein Trail oder dem Böhmerwald Ultratrail. "Mit dem neuen Angebot wollen wir eine wirtschaftliche Belebung der Region erreichen und die Zielgruppe erweitern", erklärt Schlägls Wirtschaftsdirektor Wolfgang Dobretzberger und lobt die Zusammenarbeit aller Projektpartner, nicht zuletzt die Forstabteilung des Stiftes Schlägl: "Wir haben fast alle Strecken auf eigenem Grund und Boden. Wo das nicht der Fall ist, laufen wir auf bestehenden Wegen, die der Tourismusverband gepachtet hat." Dieser begrüßt freilich das neue Angebot: "Das entspricht genau unseren Vorstellungen. Bewegung in der Natur ist im Tourismus ein großes Thema", sagt Böhmerwald-Tourismuschef Reinhold List. Das Angebot selbst ist freilich gratis. Zusätzliche Nächtigungen und einen Impuls für die Gastronomie erhofft man sich allerdings schon.

Bergrettung plante mit

Übrigens war die örtliche Bergrettung schon bei den Planungen der Strecken eingebunden. Somit ist gewährleistet, dass entlang der Trails Hilfe möglich ist, sofern diese benötigt wird.

Die genauen Streckenverläufe

gibt es online unter:

www.north-trails.at

Christoph Hain, Projektleiter und erfahrener Trailrunner über das neue Wegenetz

