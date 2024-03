Nordwald-Orchester wagt sich an Bruckners Großtat

Bruckner selbst bezeichnete sein Werk, das er "Gott persönlich" widmete, als Stolz seines Lebens. Einen Eindruck davon konnte sich das Nordwald-Kammerorchester bereits im Jahr 2011 machen, als man das Werk erstmals zur Aufführung brachte und damit einen Meilenstein in der Entwicklung des Ensembles setzte. Im heurigen Jubiläumsjahr wird das Werk gemeinsam mit dem Nordwald-Kammerchor aufgeführt. Die Solisten Juri Eckerstorfer (Sopran), Silke Kiener (Alt), Arnold Kehrer (Tenor), Johannes Peer (Bass) sowie David Neumüller an der Orgel versprechen eine eindrucksvolle Aufführung. Die Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Thomas Eckerstorfer.

Als Aufführungsorte für das "Te Deum" dienen dieses Wochenende zwei Kirchen, die den Beinamen "Dom des Mühlviertels" tragen: die Pfarrkirche Niederkappel am Samstag, 19.30 Uhr, und die Pfarrkirche Reichenthal am Sonntag, 18 Uhr. Karten können auf www.nordwaldkammer.at reserviert werden. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Bei beiden Konzerten herrscht freie Platzwahl.

Das Jubiläumsjahr des Nordwald-Kammerorchesters hält noch weitere Höhepunkte bereit: Am 26. Mai findet ein Jubiläumskonzert im Centro Rohrbach statt. Unter dem Titel "Film ab!" erwarten die Besucher zudem vom 17. bis 20. Oktober vier Aufführungen im Auditorium am Loxone Campus in Leopoldschlag.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper