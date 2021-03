Nordstern überlegt, die Loipen zu beschneien

Die Initiative "Nordstern", hat gemeinsam mit der Gemeinde und der Sportunion Bad Leonfelden auch im vergangenen Winter wieder viel Zeit und Mühe investiert, um ein perfektes Langlauferlebnis in Weigetschlag zu bieten. Nach der schneearmen Saison 2019/2020 konnten sich heuer alle über viel Neuschnee erfreuen. Daher konnten mithilfe vieler, fleißiger und vor allem ehrenamtlicher Helfer 55 Langlauf-Tage am "Nordstern" ermöglicht werden – nicht zuletzt Dank der kooperativen Grundeigentümer.

Loipenspurmeister Christian Wagner präparierte die Pisten täglich, noch bevor die ersten Besucher eintrafen. Durch einige Lkw-Ladungen Kunstschnee vom Sternstein wurden die "schneearmen" Stellen noch zusätzlich aufgepäppelt. Die guten Pistenverhältnisse spiegelten sich auch in den Zahlen der verkauften Karten wider. Fast 6500 Tickets wurden innerhalb dieser 55 Tage an den beiden Münzautomaten von Tagesgästen gelöst, dazu kommen noch etwa 250 Saisonkartenbesitzer. Für jene, die eine bargeldlose Zahlung bevorzugen, wurde zusätzlich ein QR-Code für eine Zahlung mittels Bank-App aufgestellt.

"Um die Schnee- und Loipenverhältnisse auch in den kommenden Jahren ermöglichen zu können, müssen wir gemeinsam einen Weg finden, zukünftig die Loipe mit Kunstschnee auszustatten. Es wurden schon ähnliche Projekte besichtigt und wir wären bereit, eine weitere Investition zu tätigen", kündigt Peter Möllinger, einer der Haupt-Initiatoren an. Er denkt dabei an punktuelle Beschneiungsanlagen. Immerhin habe sich gezeigt, dass schon mit wenig zusätzlichem Schnee einiges im Sinne der Loipenqualität bewirkt werden kann.