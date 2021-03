Sechs Millionen Euro nehmen die Unternehmer Gabi und Hannes Nösslböck in die Hand, um ihr "Träumeland" in Hofkirchen zu erweitern. Neu aufgestellt wird aber auch die traditionelle Polsterei, in welcher einst die erfolgreiche Firmengeschichte ihren Ausgang nahm. Diese übersiedelt vom Ortskern in einen Neubau unmittelbar neben der Träumeland-Zentrale beim Sportplatz. Dieser Neubau schlägt mit zwei Millionen Euro zu Buche.