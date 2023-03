Niederwaldkirchen: Zehnjähriges Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt

Das Kind war aus einem Linienbus ausgestiegen und wollte die Straße hinter dem stehenden Bus queren. In diesem Moment kam ein Auto auf sie zu und konnte nicht mehr ausweichen.

Zu dem Unglück war es am Freitag gegen 17.20 Uhr in der Ortschaft Witzersdorf gekommen. An der dortigen Haltestelle hatte das Mädchen den Bus, der in Richtung Niederwaldkirchen unterwegs war, verlassen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Rohrbach mit seinem Pkw Richtung St. Ulrich. Er wollte an dem haltenden Bus vorbeifahren, als plötzlich das Mädchen die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Zehnjährige zu Boden gestoßen und schwer verletzt wurde. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie in eine Kinderklinik gebracht, berichtete die Polizei.

