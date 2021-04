Niederranna gelangte erst durch die Schifffahrt zu größerer Bedeutung

Die Donau war in Niederranna nicht nur Nahrungslieferant, sie war vor allem tausende Jahre natürliche Verkehrsader nach Ost und West sowie über den Inn auch nach Süden. Schon sehr früh in der Geschichte entwickelte sich Niederranna als Ort mit regem Warenverkehr für eine große umliegende Region. Um 1300 entwickelte sich Niederranna zur Ent- und Beladestelle der Falkensteiner (Heimatbuch Hofkirchen i. M.). Anschließend erstarkte Niederranna zu einem immer wichtiger werdenden überregionalen Zentrum.

Immer weniger Fahrgäste

1862 wurde die erste moderne Schiffsstation in Niederranna eröffnet, 1938 die erste Poststelle. Ab dem Zweiten Weltkrieg war bis 1955 das Zufahren und Anlegen von Donauschiffen verboten. 1965 wurde die von der Gemeinde erneuerte Schiffsanlegestelle in Niederranna mit einem feierlichen Festakt eröffnet. Anschließend bildete diese Schiffsanlegestelle einige Jahrzehnte eine sehr wertvolle und gut frequentierte öffentliche Infrastruktur. Während vieler Jahre bildete die Donauschifffahrt sogar ein öffentliches Verkehrsmittel. Beginnend in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts war es periodisch erforderlich, die Einstiegszahlen durch sogenannte Gemeinde-Schifffahrtstage und Vereinsveranstaltungen etwas aufzubessern. Bis Anfang der Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts wurde der Schiffsponton (Schwimmkörper) jedes Jahr jeweils vor dem Winter aus Niederranna abgeholt, gewartet und im Frühling wieder angeliefert. 1991 wurde die DDSG privatisiert, die Firma Wurm & Köck trat in Aktion. 2006 musste der Ponton generalsaniert werden, die Gemeinde hatte dazu einen 20-prozentigen Beitrag in Höhe von 12.000 Euro zu leisten. Seit gut zehn Jahren waren die Ein- und Ausstiegszahlen in Niederranna so klein geworden, dass ständig die Unwirtschaftlichkeit beklagt wurde.

