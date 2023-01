Neuzugang im Bundesliga-Team

Erstmals mit dabei ist Neuzugang Ivan Hencl. Der 16-jährige Kroate zeigte zuletzt beim Youth-Contender-Turnier in Linz mit dem dritten Platz im U19-Bewerb auf. In seiner Heimat ist er Mitglied des Nachwuchs-Nationalteams. Auswärts-Gegner am Samstag ist mit dem Tabellenzweiten Kapfenberg eine äußerst starke Mannschaft. Am Sonntag folgt um 10 Uhr ein Heimspiel gegen St. Urban.

