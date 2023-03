Neustart in einem fremden Umfeld - aber in sicherer Distanz vor dem Krieg

Auch ein Jahr nach dem Angriff der russischen Armee auf ihre Heimat sind Heimweh, Angst um Verwandte und Freunde bei den Geflüchteten aus der Ukraine, die in Oberösterreich Schutz gesucht haben, allgegenwärtig. Das gilt auch für jene Frauen, die mittlerweile in den Krankenhäusern Freistadt und Rohrbach zumindest beruflich eine Perspektive und Zuversicht gefunden haben. Mit Unterstützung der OÖ Gesundheitsholding als Klinikbetreiber versuchen sie, sich sprachlich und beruflich auf die neuen Lebensumstände einzustellen.

Deutsch Lernen als großes Ziel

Große Fortschritte in Sachen Deutsch hat etwa Diana Suvorova schon gemeistert. Im März vergangenen Jahres flüchtete sie gemeinsam mit ihrer Schwester aus der Ukraine nach Österreich. Die beiden jungen Frauen leben in einer Wohnung in Freistadt. Seit September arbeitet Diana Suvorova am Klinikum Freistadt als Küchenkraft. Bisher hat sie die Deutsch vor allem über google-Translate angeeignet: „Ich freue mich aber, im April einen Deutschkurs besuchen zu können.“ In ihrer Heimat hat sie als Lehrerin für Englisch und Informatik gearbeitet.

Dass sie Englisch spricht, hat ihr natürlich von Beginn an geholfen. Dennoch fiel ihr der Einstieg in das ungewohnte Arbeitsfeld zu Beginn schwer. Inzwischen geht es aber recht gut, wie auch Küchenchef Bruno Ullmann bestätigt.

Der Kontakt zu Diana Suvorovas Eltern in der Ukraine - die Mutter arbeitet in einer Bank, der Vater beim Heer - ist zum Glück nie abgerissen: „Sie wissen mich hier in Österreich in Sicherheit. Das ist das Wichtigste.“ Sobald es die Sicherheitslage wieder zulässt, möchte sie ihre Eltern besuchen.

Mit dem Sohn geflüchtet

Gemeinsam mit ihrem damals zehnjährigen Sohn ist Olha Khlivna im März vorigen Jahres aus Kiew über die Slowakei nach Österreich geflüchtet. Im Oktober hat sie am Klinikum Rohrbach als Mitarbeiterin auf der Station für Kinder- und Jugendheilkunde zu arbeiten begonnen. Bereits in ihrer Heimat hat sie eine Zeit lang Neugeborene versorgt: „Ich arbeite sehr gerne mit Kindern“. Dass sie ihren Deutschkurs aus Zeitgründen beenden musste, bedauert sie.

So bald wie möglich möchte Olha Khlivna ihre Deutschkenntnisse weiter verbessern. Vor allem, um ihr ukrainisches Diplom in Österreich nostrifizieren zu lassen. Auch ihr Sohn lernt fleißig: Am Vormittag besucht er in Haslach, wo die beiden wohnen, den Unterricht. Nachmittags erhält er Online-Unterricht aus seiner ukrainischen Schule. Mittelfristig kann sich Khlivna gut vorstellen, in Österreich zu bleiben und sich hier mit ihrem Sohn ein neues Leben aufzubauen: „Ich finde die diagnostischen Möglichkeiten in Österreichs Krankenhäusern sehr interessant.“

Bürokratische Hürden

Die Einstellung der geflüchteten Frauen aus der Ukraine sei eine große Chance für beide Seiten, sagt Martin Rupprecht, Personaldirektor der OÖ Gesundheitsholding: „Unsere Kliniken haben motivierte und engagierte Unterstützung, die Ukrainischen Mitarbeiterinnen haben die Chance, die traumatischen Erlebnisse durch sinnvolle Tätigkeiten zu verarbeiten und bekommen eine langfristige berufliche Perspektive in unserem Unternehmen.“ Wünschenswert wäre für Rupprecht mehr Flexibilität bei der Anerkennung der Berufsausbildung in Österreich: „Da sind die bürokratischen Hürden leider sehr groß.“

