Neußerlinger Kinderchor löste großes Echo aus

Eine erfolgreiche Premiere hat der Kinderchor in Neußerling (Gemeinde Herzogsdorf) hinter sich. Bei ihrem ersten Auftritt in der Marienkirche machten sich die Kleinen für jene stark, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, und stellten eine Spendenaktion auf die Beine. Dank der Hilfe von Eltern und Sponsoren sammelte die Sängergruppe 1170,60 Euro für den Verein "Support Ukraine Now Upper Austria".

Zehn Volksschüler hatten am vergangenen Freitag die ehrenvolle Aufgabe, die stolze Summe zu überbringen. Stolz ist auch ihre Chorleiterin Angelika Rath: "Es ist schön zu sehen, wie die Kinder aufblühen und aus sich herauskommen", sagt sie.

35 Kinder – von Schulanfängern bis Viertklässlern – umfasst ihre Sängerschar. Zwei Monate lang wurde eifrig geprobt, ehe die Gruppe zum ersten Mal vor Publikum sang. Es habe den Kleinen eine große Freude bereitet, dass sie das Konzert auch für den guten Zweck nutzen konnten. "Oft braucht es nur eine Idee und viele fleißige Helfer, um etwas Großes erreichen zu können", sagt Angelika Rath.