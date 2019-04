Neumarkt will von Nachbargemeinde Geld für Feuerwehr

NEUMARKT I.M. / KEFERMARKT. Bürgermeister regt "Teilung der Kosten" an. Amtskollege sieht dafür keine Notwendigkeit.

Sechs freiwillige Feuerwehren gibt es in Neumarkt im Mühlkreis – in Kefermarkt ist es nur eine. Bild: Kienberger

Dingdorf, Lamm, Matzelsdorf, Neumarkt, Trosselsdorf und Zeiss: Diese sechs Feuerwehren sind in der Gemeinde Neumarkt im Mühlkreis für die Sicherheit der Bevölkerung da. Die mitgliederstärkste Feuerwehr ist mit 127 Kameraden jene in Zeiss. Viele Zeisser Feuerwehrleute stammen aus der Nachbargemeinde Kefermarkt. Die Gemeindegrenze zwischen Neumarkt und Kefermarkt verläuft nur wenige Meter hinter dem Feuerwehrhaus.

Dass die Zeisser Feuerwehr bei Einsätzen auf Kefermarkter Gemeindegebiet mithilft, ist gelebte Praxis. Auch bei der Zusammensetzung des Kommandos spielt die Herkunft keine Rolle. "Derzeit sind sogar sämtliche Kommandomitglieder der FF Zeiss Kefermarkter. Das verdeutlicht, wie harmonisch zusammengewachsen die Sicherheitsregion Zeiss-Lest-Albingdorf ist. Wenn in Zeiss ein Fest gefeiert wird, finden Neumarkter und Kefermarkter zusammen", sagt Neumarkts Bürgermeister Christian Denkmaier (SP).

Diese Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg wünscht sich Denkmaier auch für die laufende Finanzierung des Feuerwehrbetriebs in Zeiss: Kosten für Strom, Kanal, Wasser könnten sich Neumarkt und Kefermarkt künftig teilen, lautet sein Vorschlag. Das Feuerwehrhaus habe ohnehin Neumarkt finanziert. Denkmaier: "Wenn es um die Sicherheit geht, sollten Gemeindegrenzen keine Rolle spielen. Die Feuerwehren leben das vor, und die Politik sollte hier nachziehen." Bei der Feuerwehr Dingdorf gebe es eine solche Vereinbarung bereits mit der Gemeinde Hagenberg. Daran könne man sich auch in Zeiss orientieren, so Denkmaier.

Bis jetzt noch keine Gespräche

Überrascht vom Vorstoß seines Amtskollegen aus Neumarkt zeigt sich der Kefermarkter Bürgermeister Herbert Brandstötter auf OÖN-Anfrage: "Ich bin ehrlich gesagt verwundert über diese Vorgehensweise des Neumarkter Bürgermeisters, mit dieser Forderung an die Öffentlichkeit zu gehen, wo er doch bis dato kein einziges Gespräch gesucht oder eine Anfrage gestellt hat." In der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung (GEP), die jede Gemeinde gemäß Feuerwehrgesetz erstellen muss, habe man die Zuständigkeiten unter der Leitung des Landesfeuerwehrverbands klar geregelt. "Kefermarkts Feuerwehr ist gut aufgestellt. Wir haben aufgrund der S10 einen entsprechend großen Fuhrpark und sind zudem Stützpunktfeuerwehr für gefährliche Stoffe. Ich sehe keine Notwendigkeit, warum wir das Feuerwehr-Budget in der Gemeinde Neumarkt aufbessern sollten", sagt Brandstötter. Das aktuelle GEP sehe sehr wohl vor, dass die Feuerwehr Zeiss im Anlassfall Verantwortung für die raschestmögliche Betreuung der Ortschaften Lest und Albingdorf im Gemeindegebiet von Kefermarkt trage, widerspricht Denkmaier.

Eine Aussprache soll es in der Sache schon bald geben. Er erwarte sich von Denkmaier, dass dieser zu einem Termin mit den Kommandanten der betroffenen Feuerwehren Zeiss, Neumarkt und Kefermarkt sowie Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Wurmtödter – übrigens ein Kefermarkter – einlade, sagt Brandstötter. Denkmaier sagt, er werde Kefermarkt Informationen über das bestehende Kooperationsmodell "Neumarkt – Hagenberg" zukommen lassen.

