Neumarkt im Marathon-Lesefieber

„Auf die Plätze, fertig, lesen!“, heißt es beim zehnten Lesemarathon der Volksschule Neumarkt im Mühlkreis. Seit Ende Jänner verschlingen kleine und große Marathon-Teilnehmer ein Buch nach dem anderen und schreiben mit, wie viele Seiten sie gelesen haben. Das ehrgeizige Ziel: Zusammen die Millionen-Marke zu knacken. Alle Volksschüler nehmen teil, darüber hinaus viele Mittelschüler und auch Erwachsene aus Neumarkt und anderen Gemeinden.

„Egal, was die Kinder lesen – Hauptsache, so viel wie möglich. Und sie lesen wie die Wilden!“, sagt Lehrerin Waltraud Hiptmair. „Das wirkt sich ganz wesentlich aufs Lesekönnen aus.“ Den „Meisterlesern“ aus jeder Klasse winken tolle Preise. Dank zusätzlicher Losziehung erhalten auch weniger lesebegeisterte Kinder die Chance, einen Preis abzustauben oder mit den Klassensiegern zum Lesefestival am Pöstlingberg zu fahren.

Ende März war Leonora Leitl in der Volksschule zu Gast, um das Lesefieber noch einmal richtig anzuheizen. Die Autorin und Illustratorin aus Gramastetten stellte den jungen Lesern ihr Buch „Willi Virus“ vor. Mit Hilfe eines Koffertheaters erklärte Leitl, welche Art von Unwesen der unsympathische Zeitgenosse in unserem Körper treibt, und mit welch beeindruckenden Mitteln ihn dieser wieder loswird. Die Autorin selbst steuerte mit 21 gelesenen Büchern und über 5.500 Seiten einen „Halbmarathon“ für Neumarkt bei. Wer spontan noch einsteigen möchte, kann bis 19. April den „Viertelmarathon“ mit 11 Büchern absolvieren und seine gelesenen Seiten in der Liste auf ramlwirt.at eingeben.

Der Neumarkter Kulturverein Ramlwirt tut mit tatkräftiger Unterstützung alles dafür, dass der Jubiläums-Marathon zum besonderen Event wird. Der Verein veranstaltet nach dem Zieleinlauf eine große Marathon-Familienparty. Magie, Musik und Tombola warten am 29. April in der Stockschützenhalle in Neumarkt auf viele Besucher.