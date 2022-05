Neugierige Klimafüchse erkundeten Naturpark

Den Tag der Artenvielfalt stellten Naturparkschulen in ganz Österreich unter das Motto "Landschaften voller Klimafüchse". Auch die Volksschulkinder aus St. Thomas am Blasenstein waren beim Aktionstag mit dabei und erfuhren, wie sich Tiere und Pflanzen an die Klimaerwärmung anpassen und wie jeder Einzelne mit seinem Verhalten das Klima schützen kann.

Mit der Natur- und Landschaftsvermittlerin Theresa Schachinger erkundeten die Volksschulkinder die ökologischen Besonderheiten am Schmetterlingsweg in St. Thomas am Blasenstein. Die Mädchen und Buben machten dabei allerhand interessante Entdeckungen. So erklärte ihnen Theresa Schachinger beispielsweise, dass die Pflanzen und Tiere im Naturpark im Laufe der Jahrtausende viele Anpassungen an verschiedenste Bedingungen entwickelt haben.

Ausgerüstet mit Forscherbüchern, Becherlupen, Insektenpinzetten und Keschern lernten die Schulkinder auf spielerische Art und Weise über die vielfältige Flora und Fauna im Naturpark Mühlviertel und über deren klimabedingte Veränderungen. Insgesamt nahmen fünf Naturparkschulen im Naturpark Mühlviertel mit insgesamt über 80 Schülerinnen und Schülern an den Aktionswochen der Artenvielfalt teil.

Was für frühere Generationen an Naturbegegnungen selbstverständlich war, bleibt Kindern heutzutage oft verwehrt. Mit den Naturpark-Schulen und -Kindergärten eröffnen die Naturparks einen Weg, um Kindern und Jugendlichen ein spielerisches Lernen mit und in der Natur zu ermöglichen.