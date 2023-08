Neufeldner Wirtshausroas mit Wein und Speisen auf höchstem Niveau

Vor zwei Jahren, zwischen den Lockdowns und kurz vor dem vierten Mal Zusperren, hatte es Haubenkoch Philip Rachinger richtig satt. Spontan hat er sich mit befreundeten Köchen und Winzern sowie mit der Neufeldner Bio Brauerei dazu entschlossen, "den Wahnsinns-Sommer 2021 ausklingen zu lassen".

Wirtshausroas mit Erfolg

"Schon das erste Fest war ein brutaler Erfolg und mit geschätzten 400 Besuchern aus sämtlichen Bundesländern, aber auch sehr vielen ‚Dåsign‘ und Neufeldnern, waren wir überwältigt, wie leiwand eine Veranstaltung sein kann", erinnert sich Rachinger und freut sich auf die zweite Auflage am 9. September.

Leerstände nutzen

Das Konzept war schnell gefunden und wird auch beim zweiten Mal so umgesetzt. Durch die Schließung verschiedenster Lokale und dadurch resultierende Leerstände, quer über den historischen Markt von Neufelden verteilt, gibt es viele interessante Platzerl. Die alte Substanz und die Seele, die in den verschiedenen Schauplätzen zu finden ist, macht das gewisse Etwas aus. Junge Unternehmer, die alle in der oder mit der Gastronomie leben, hauchen diesen Schauplätzen für einen Tag lang, am 9. September, wieder Leben ein.

Kulinarische Meister

Von 13 bis 20 Uhr werden an insgesamt sieben Stationen Gerichte von den zurzeit angesagtesten Köchinnen und Köchen aus Kopenhagen, Zürich und quer durch Österreich gekocht.

Dazu gesellt sich eine Auswahl an Winzern, von der man eigentlich nur träumen kann. Ein Heimspiel ist es für die Neufeldner Bio Brauerei, die Rückenwind von Trumer Bier aus Salzburg bekommt.

Willkommen ist jeder, der gute Kulinarik schätzt. Man kann einfach zu den einzelnen Wirtshäusern oder Stationen kommen und alles genießen. Allerdings gibt es auch ein Angebot für jene, die sich das volle Angebot sichern wollen: Es lohnt sich, vorab ein Ticket in Rachingers Mühltalhof um 120 Euro zu sichern.

Musik wird es tagsüber von der lokalen Band "Strawanza" geliefert. Am Abend gibt es dann Techno von Tattu Tatta Glub und Zanshin.

Tickets gibt’s unter www.muehltalhof.at

