Neufelden sucht einen neuen Nahversorger

Um die Nahversorgung auch weiterhin aufrechtzuerhalten, hat sich eine Bürgergruppe zusammengefunden, die aktiv nach einem neuen Betreiber sucht.

Hybridlösung für die Zukunft

Damit der Markt wirtschaftlich tragfähig bleibt, wird eine Hybridlösung angestrebt: Am Vormittag steht das gewohnte Verkaufspersonal für persönliche Bedienung zur Verfügung. Nachmittags, abends und am Wochenende könnten Kunden den Markt mit einer EC-Karte betreten und ihre Einkäufe selbstständig an der Kassa bezahlen. Das Personal würde gerne auch unter neuer Führung weiterarbeiten. So wäre es möglich, den Markt mit minimalem Arbeitseinsatz effizient zu betreiben und dennoch Öffnungszeiten von bis zu 72 Stunden pro Woche anzubieten – inklusive einem attraktiven Angebot am Sonntagvormittag.

"Jetzt ist der richtige Moment für frischen Wind und neue Ideen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser bewährtes Team und ein innovatives Konzept die Nahversorgung in Neufelden auf Jahre hinaus sichern können", sagt Gerhard Andexlinger, der selbstverständlich für alle Fragen rund um die Geschäftsübernahme zur Verfügung steht. Die Rahmenbedingungen lassen sich flexibel gestalten. Infos unter 0664 / 326 12 64 oder E-Mail: andexlinger.neufelden@pfeiffer.at

