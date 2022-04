Neues Sprachrohr für 15 Museen

Das „Museumsland Donauland Strudengau“ hat ein neues Sprachrohr. Mit einem Blick zurück und in die Zukunft nennt sich das Magazin „Zeitensprung“. Das Layout orientiert sich an der Nahversorgerzeitung „Schmankerl“ und wurde mit Zustimmung der ehemaligen Obfrau der Arge Nahversorgung Rechberg, Marianne Mayrhofer und Markus Neuburger aufgegriffen. Der Gestalter und Namengeber von „Zeitensprungs“ ist der Rechberger Journalist Frank Witte. Er sieht in der neuen Museumszeitung ein Fortleben des Schmankerls. Zeitensprung kommt mit dem Beginn der neuen Museumssaison mit Anfang Mai heraus.

Die Grundlagen des Magazins wurden bei einem Redaktionsworkshop im Sommer vergangenen Jahres auf dem Freilichtmuseum Großdöllnerhof ersonnen. Die Teilnehmer kamen damals überein, das Werk in die Hand von Witte zu legen. Die gesammelten Artikel stammen von den Mitarbeitern der einzelnen Museen, der Feinschliff wurde danach in Rechberg vorgenommen.

„Zeitensprung“ in erster Linie über den Verbund der Museen verbreitet werden. Witte: „Wir wollen aber auch die Schüler und Eltern ansprechen. Dem Museumsverein ist es wichtig, dass die Menschen über die Ursprünge ihrer Geschichte Bescheid wissen.“ Zunächst werden 4.000 Exemplare des 16-Seiters an die Mitgliedergemeinden weitergereicht. Unter anderem werden die Exemplare in Gasthäuser, Arztpraxen und anderen Stätten mit viel Frequenz aufliegen. Der Verein will nach Zuteilung finanzieller Coronahilfen der Regierung die Finanzierung des Blattes selbst übernehmen, sicherte Obmann Anton Aichinger aus Mitterkirchen zu. Eine Folgezeitung mit aktualisierten Geschichten steht für das Jahr 2024 in Aussicht.