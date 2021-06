Auf die abwechslungsreiche Palette an Produkten und Dienstleistungen heimischer Unternehmer macht die Plattform www.glei.do aufmerksam. Der Wirtschaftsbund lädt damit zu einem virtuellen Schaufensterbummel ein. Als Pilotregionen sind auch St. Martin, Lichtenberg und Katsdorf mit dabei.

Von A wie Apfelstrudel bis Z wie Zweirad: Die Unternehmen in der Region haben eine unglaubliche Bandbreite an Dienstleistungen und Produkten zu bieten.

In vielen Gemeinden gibt es eine Fülle an Unternehmen, die zum Teil über die Grenzen hinaus tätig, aber den Ortsansässigen gar nicht bekannt sind. Diesen Betrieben eine gemeinsame Plattform zu bieten und Interessenten oder Konsumenten einen einfachen und schnellen Überblick zu ermöglichen – das ist das Ziel der neuen Website www.glei.do. Das Projekt ist jetzt testweise in drei Mühlviertler Gemeinden gestartet, weitere können sich bei Interesse anschließen.

Bei glei.do wird großer Wert auf Regionalität, Handwerksqualität und regionale Wertschöpfung gelegt: Produkte und Dienstleistungen aus der Region, für die Region – ohne lange Lieferwege, sondern mit gutem Gewissen in der eigenen Umgebung gefertigt oder geleistet. "Mit diesem Projekt sollen auch die Gewerbetreibenden in den Gemeinden gestärkt werden, die so viel für die Region leisten und heimische Arbeitsplätze schaffen", erklärt Rohrbachs WB-Bezirksobmann und Mit-Initiator Andreas Höllinger.

Derzeit sind mehr als 150 Unternehmen aus den drei Gemeinden St. Martin i. M., Lichtenberg und Katsdorf auf der Plattform vertreten, Tendenz steigend. "In der Erstphase des Projekts wurde der Test in drei Gemeinden gestartet. Geplant ist, dieses Service für Unternehmen und die Bevölkerung bald in möglichst vielen Gemeinden und Regionen in ganz Oberösterreich anbieten zu können", so Höllinger. Glei.do baut dabei auf den aktuellen Trend zur Regionalität.