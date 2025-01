Neues Kinderbuch weckt Vorfreude auf den Sommerurlaub

Erst vor wenigen Wochen brachte der Mauthausener Autor Werner Wöckinger seinen insgesamt neunten Kriminalroman "Der Trainer" in den Handel. Jetzt legt er sein neuntes Kinderbuch "Verschollen in den Dünen" für junge Leserinnen ab 8 Jahren nach. Darin verbringen Anna und Marie den Sommerurlaub mit ihren Eltern auf der Ostsee-Insel Hiddensee. Eines Tages machen sie sich auf die Suche nach einem Piratenschatz und verschwinden wie vom Erdboden verschluckt in den Dünen. Wo sind sie abgeblieben? Ihre Eltern begeben sich auf die verzweifelte Suche. Können sie rechtzeitig gefunden werden?

Die Abenteuergeschichte spielt an der sommerlichen Ostsee. Geschrieben im Sommer, ist es nun – mitten im WInter – in Buchform erhältlich. Gerade bei den jetzigen winterlichen Temperaturen soll diese Geschichte die Herzen der Kinder erwärmen. Das 88 Seiten umfassende Abenteuerbuch kann entweder beim Autor selbst über seine Homepage www.wernerwoeckinger.at oder online sowohl als gedrucktes Buch (9,80 Euro) als auch als E-Book (4,49 Euro) über Books on Demand (bod.de) bestellt werden.

