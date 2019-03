Neues Haus, neues Auto und zweite Jugendgruppe

NEBELBERG. Die Feuerwehr Nebelberg baut kräftig aus.

Christian Ameseder schwor seine Kameraden auf den Neubau ein. Bild: (FF)

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Nebelberg startet mit dem Spatenstich am Freitag. Kommandant Christian Ameseder stellte bei der Jahreshauptversammlung das Neubauprojekt vor. Die Planung ist abgeschlossen, die Ausschreibungsunterlagen sind verschickt, und mit dem Spatenstich am 15. März geht es los. Mehr als eine Million Euro wird investiert. Die Eröffnung ist für 2021 vorgesehen.

Neues Löschfahrzeug

Schon im nächsten Jahr wird ein neues Kleinlöschfahrzeug (KLFA-L) in Dienst gestellt. Damit wird das 30 Jahre alte Fahrzeug ersetzt. Weil die beiden Großinvestitionen eine gewaltige finanzielle Herausforderung für die Feuerwehr sind, appellierte der Kommandant für ein aktives Mitwirken bei den Festveranstaltungen. Deren Reingewinne sind die finanzielle Basis für solch große Vorhaben.

Die Jahresbilanz zeigt, dass nicht die Bekämpfung von Brandkatastrophen im Vordergrund steht, sondern die technischen Einsätze wie Sturmschäden, Schneedruck oder Überschwemmungen. Insgesamt haben die 114 Feuerwehrmitglieder 4531 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Im kommenden Jahr steht wieder ein Raunachtsingen an, für das die Vorbereitungen bereits begonnen haben, wie Kommandant-Stellvertreter Markus Pfoser informierte.

Die FF Nebelberg konnte eine zweite Jugendgruppe auf die Beine stellen, die ins Bewerbsgeschehen einsteigen wird.

