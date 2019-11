Neues Gastro-Konzept nach Brand im Wirtshaus

Seit einem Brand im Frühling wird das Bertlwieser-Wirtshaus in Rohrbach renoviert. Am 10. Jänner will man als "b34" mit einer neuen gastronomischen Ausrichtung durchstarten. Christa und Michael Bertlwieser wollen die Küche in ein völlig neues Konzept integrieren. Der gastronomische Tag im b34 geht mit italienisch gelebter Kaffeekultur los. Zu Mittag gibt es eine neue Form des Mittagstisches unter dem Motto "Kitchen-run". Der Nachmittag soll im Zeichen des Schlemmens mit Süßspeisen und kleinen Gerichten stehen. Am Abend zaubert dann das Küchenteam rund um Michael Bertlwieser "traditionelle Gerichte und kulinarische Gaumenreisen". An den Wochenenden heißt das Motto "Ready to take off". Das Bar-Team lädt zum Nachtflug mit DJ und Party-Drinks. Im "privaten" Rahmen von Lounges werden Feiern, Poolbillard, Sportevents, Escape-Rooms und vieles mehr umgesetzt. Nach dem Brand im April freut sich das preisgekrönte Unternehmerpaar nun, dass es endlich wieder losgeht. Reservierungen sind bereits unter office@b34.at möglich.

