Neues Führungsteam für Junge Wirtschaft Perg

Zu einem Wechsel an der Bezirksspitze kam es in der Jungen Wirtschaft des Bezirks Perg. Da der bisherige Bezirksvorsitzende Michael Wimmer seit einem Jahr auch Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Oberösterreich ist, war es sein Anliegen, auf Bezirksebene ein neues Leitungsteam zu installieren. Dieses wurde nun bei einer Neuwahl formiert: Der neue Bezirksvorsitzende des JW-Netzwerks in Perg ist Andreas Pfeiffer, Geschäftsführer der Pfeiffer Hiebl Steuerberatungs GmbH aus Perg.

Andreas Pfeiffer freut sich auf seine neue Aufgabe und sieht seine Funktion als Bezirksvorsitzender in erster Linie als Bereitsteller eines Netzwerkes für junge Unternehmerinnen und Unternehmer: „Die Wirtschaft befindet sich in einem enormen Umbruch. Geschäftsfelder ändern sich, neue entstehen. Als Junge Wirtschaft bieten wir einen Austausch für Neugründer sowie bestehende Unternehmer damit diese sich auf Augenhöhe austauschen und gemeinsam erfolgreich wirtschaften können."

Auf eine gute Zusammenarbeit in einem innovativen Team blickt auch der scheidende Bezirksobmann Michael Wimmer zurück: „Es war eine sehr spannende und lehrreiche Zeit für mich bei der Jungen Wirtschaft in Perg, der ich natürlich nach wie vor verbunden bleiben werde. Wir haben gemeinsam angepackt und Vieles für unsere Mitglieder im Bezirk geplant und organisiert. Die Forderungen unserer Jungerunternehmer haben wir mit Unterstützung unserer Partner medial an Politik und Gesellschaft adressiert.“

Das Team der Jungen Wirtschaft im Bezirk Perg wird komplettiert durch die beiden Bezirksvorsitzenden-Stellvertreter Moritz Aschauer (hochBROTzentig GmbH, Pabneukirchen) und Franziska Scheuwimmer (Scheuwimmer Fahrzeugbau Gesellschaft m.b.H, Naarn).

