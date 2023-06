Neuerliche Suchaktion im Mühlviertel: Von Josef L. fehlt weiter jede Spur

Seit Dienstagmorgen ist der 60-jährige Josef L. aus Oepping im Oberen Mühlviertel abgängig. Mit Drohnen, Suchhunden, Feuerwehr, Polizei und Hubschrauber wurde die nähere Umgebung seines Wohnorts im Bezirk Rohrbach abgesucht. Weil er jedoch mit einem E-Mountainbike unterwegs ist, stießen die Suchmannschaften an ihre Grenzen - niemand wusste, in welche Richtung und wie weit er gefahren sein könnte.

Nachdem er die Suchanzeigen bemerkt hatte, meldete sich ein Zeuge bei den Behörden: Er hat den 60-Jährigen am Dienstag in Peilstein in der Nähe eines Waldstücks gesehen, so ein Polizeisprecher im Gespräch mit nachrichten.at. Ihm war der Radfahrer aufgefallen, weil er so gar nicht ausgerüstet war für eine Radtour - ohne Helm, mit kurzer Hose und T-Shirt.

Am Donnerstag wurde die Suche deshalb erneut aufgenommen. Diesmal in Peilstein. Mehrere Feuerwehren der Umgebung, dazu etwa 20 Polizeibeamte, Suchhundestaffeln, aber auch viele Privatpersonen, die ihre Hilfe anboten. Insgesamt rund 150 Personen waren im Einsatz, so die Polizei. Die Suchhunde konnten die Spur des 60-Jährigen auch aufnehmen - sie verlor sich jedoch wieder. Bis Donnerstag am späten Abend fehlte von Josef L. weiter jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rohrbach unter 059133/4250 entgegen.

Mehr zum Thema Mühlviertel Wo ist Josef L.? Große Suchaktion nach E-Biker OEPPING. Seit Dienstagnachmittag läuft die großangelegte Suche nach einem 60-Jährigen aus Oepping (Bezirk Rohrbach), der mit seinem E-Bike spurlos ... Wo ist Josef L.? Große Suchaktion nach E-Biker

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.