Seit dem heurigen Frühjahr bereichert ein neuer Waldlehrpfad am Fuße des Böhmerwaldes das Freizeitangebot in Aigen-Schlägl. Bereits im Dezember 2021 wurde in der Gemeinderatssitzung der Beschluss gefasst, im ehemaligen Parkgelände am nördlichen Ortsrand von Aigen-Schlägl und weiter über das Wasserrad, den Kalvarienberg bis zum Waldrand am Steinluß einen Waldlehrpfad zu errichten. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund wurden Schautafeln und ein Infofolder ausgearbeitet. Auf einem abwechslungsreichen Rundweg können auf 15 Stationen Informationen zu den Themen Lebensraum und Ökosystem Wald, Trockenlebensräume und zukunftsorientierte Waldwirtschaft sowie verschiedenen Baum- und Tierarten gesammelt werden.

Schulklassen willkommen

Besonders für Schulklassen ist der Waldlehrpfad eine wertvolle und aktive Ergänzung zum Lehrplan in Bezug auf Natur- und Umweltschutz. Der etwa drei Kilometer lange Rundweg ist vom Marktplatz (oder Parkplatz Höhenstraße) zu erreichen. Das am Beginn des Weges stationierte Wasserrad wurde von zwei Bauhofmitarbeitern erneuert, und am Ende des Waldlehrpfades kann man bei einer Rast am Waldrand einen wunderbaren Blick über Aigen-Schlägl und darüber hinaus genießen. Es sind alle sehr herzlich eingeladen, ihr Wissen zum Lebensraum Wald zu erweitern und den neuen Waldlehrpfad in Aigen-Schlägl zu besuchen. Auch für einen gemütlichen Spaziergang ist dieser Weg bestens geeignet. Egal ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – zu jeder Jahreszeit zeigt sich der Wald von seiner schönsten Seite.

"Einfach abschalten, die Natur und die Stille bewusst genießen und den Wald so sauber verlassen, wie wir in betreten haben", lädt Bürgermeisterin Elisabeth Höfler ein, das neue Angebot zu nutzen.

Die vielfältige Gastronomie in Aigen-Schlägl lädt im Anschluss an den Rundweg dazu ein, Durst und Hunger zu stillen und die Wanderung gemütlich ausklingen zu lassen.

