Neuer Standort und klare Ziele für die Energiezukunft

Einen bedeutenden Schritt in seiner Entwicklung setzte der Energiebezirk Freistadt (EBF) bei einer Klausurtagung seines Vorstands. Der Umzug in die Zemannstraße bringt den Verein nicht nur näher in das Stadtzentrum. Er schärft auch seine strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre, indem er sich noch gezielter auf zukunftsweisende Aufgaben konzentriert.

Ein zentrales Vorhaben des Energiebezirks Freistadt für die kommenden Jahre ist die verstärkte Zusammenarbeit mit den beiden LEADER-Regionen Mühlviertler Alm und Mühlviertler Kernland. Diese Partnerschaft soll die regionale Energieversorgung nachhaltiger und unabhängiger machen. Der Schwerpunkt liegt auf der Sicherung der regionalen Versorgung sowie der Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung nachhaltiger Energieprojekte.

Ein weiterer Schwerpunkt der künftigen künftige EBF-Strategie betrifft die Betreuung der Klima- und Energiemodellregionen (KEM) sowie der Klimawandelanpassungsregionen (KLAR!) im Bezirk. Im Austausch mit den regionalen Akteuren setze der Energiebezirk auf die Expertise der vorhandenen Teams, um eine nachhaltige Energiepolitik in der Region zu verankern, sagt der EBF-Obmann und Bürgermeister von Hagenberg, David Bergsmann (VP): "Der neue Standort in der Zemannstraße und die klare Strategie werden uns helfen, unserer Kernaufgabe nachzukommen, nämlich die gezielte Förderung von Projekten zur Nutzung nachhaltiger Energie vor Ort."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper