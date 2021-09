Neuer Standort für Perger Impfstraße

Hier wird das Rote Kreuz ab heute nicht nur die Impfaktion, sondern auch die Antigen-Tests koordinieren.

Parallel dazu werden diese Woche Impfaktionen ohne Anmeldung in der Volksschule Münzbach (Mittwoch, 16 bis 20 Uhr) sowie im Marktstadl Baumgartenberg (Freitag, 16 bis 20 Uhr) durchgeführt. Fortgeführt wird zudem die Impfstraße im Donaupark Mauthausen: Diese ist jeden Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. "Jeder Bewohner und jede Bewohnerin, aber auch jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin im Bezirk Perg soll möglichst nahe am Wohn- beziehungsweise am Arbeitsort sehr unkompliziert die Möglichkeit zur Impfung erhalten", lädt Bezirkshauptmann Werner Kreisl ein, von dem Impfangebot Gebrauch zu machen.