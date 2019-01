Neuer Reiseführer: 48 Stunden in Freistadt

FREISTADT. Als eine von 14 Kommunen in ganz Österreich ist Freistadt Mitglied der „Kleinen Historischen Städte“

Ein neuer Reiseführer fasst zusammen, was Besucher in 48 Stunden in Freistadt erleben können. Bild: Stadtgemeinde Freistadt

Was hat Freistadt mit Bad Ischl, Baden, Steyr, Gmunden und Schärding gemein? Sie alle zählen zu den aktuell 14 Städten Österreichs, die das Prädikat „Kleine Historische Stadt“ tragen. Um Mitglied dieser auserwählten Gruppe werden zu können, muss eine Stadt bestimmte Kriterien erfüllen, wie unter anderem ein geschlossenes, historisches Stadtbild mit denkmalgeschützten Bauwerken aufweisen, regelmäßige Stadtführungen anbieten und ein reges kulturelles Leben mit hochwertigen Veranstaltungen haben. Eine gepflegte Gastronomie, individuelle Shopping-Angebote und authentische Handwerksbetriebe sowie besondere touristische Attraktionen sind weitere Merkmale einer „Kleinen Historischen Stadt“.

Was Gäste und Bewohner in rund 48 Stunden in den Mitgliedsstädten erleben können, ist im gerade neu erschienenen Reiseführer erläutert. Der Salzburger Journalist Markus Deisenberger hat sich auf eine Entdeckungsreise durch die 14 Kleinode begeben und seine persönlichen Erfahrungen niedergeschrieben. Auf 120 Seiten erzählt er über seine Erlebnisse in Baden, Bad Ischl, Bad Radkersburg, Bludenz, Braunau, Bruck an der Mur, Freistadt, Gmunden, Hallein, Judenburg, Kufstein, Radstadt, Schärding und Steyr und gibt wertvolle Tipps für einen Stadtbummel. Ob Sehenswürdigkeit, Naturerlebnis, Kulturgenuss oder Gaumenfreuden - sehen, erleben und genießen lautet die Devise beim Aufenthalt in den „Kleinen Historischen Städten“.

Der neue Reiseführer ist kostenlos im Stadtmarketing-Büro in Freistadt erhältlich oder kann unter 07252 52290 oder info@khs.info bestellt werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema