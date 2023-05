Neuer Primar für Radiologie am Klinikum Freistadt berufen

Eine Änderung in der Führungsebene gibt es im Herbst im Klinikum Freistadt der OÖ Gesundheitsholding. Michael Hofko (47) wird ab 1. November als Primarius die Abteilung für Radiologie leiten. Er übernimmt die Abteilung von Klaus-Dieter Hönig, der nach mehr als 25 Jahren Tätigkeit im Klinikum Freistadt in Pension gehen wird.

Michael Hofko ist geborener Linzer und studierte Medizin in Innsbruck. Praktische Ausbildungsstationen durchlief er im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz sowie an der damaligen Landesfrauen- und Kinderklinik sowie der Landesnervenklinik. Zudem sammelte er Erfahrung als Arzt im niedergelassenen Bereich. Seit 2019 arbeitet Hofko als Oberarzt am ZRI des Kepler Universitätsklinikums. Michael Hofko lebt mit seiner Frau und zwei Kindern (15 und 17 Jahre) in Leonding. In seiner Freizeit ist er begeisterter Skifahrer und auch im Sommer gerne in den Bergen unterwegs.

Spezialist für MRT-Diagnostik

Besondere Expertise verfügt der neue Radiologie-Primar in der CT/MRT-Diagnostik sowie in der der Implementierung neuer MRT-Geräten. Diese Erfahrung wird Hofko in seiner neuen Aufgabe in Freistadt gut zur Anwendung bringen können, da bekanntlich auch hier die Stationierung eines MRT-Gerätes geplant ist. Michael Hofko wird somit schon in die Planungen für den Um- und Ausbau des Klinikums eingebunden.

Ausdrücklich begrüßt wird die Personalentscheidung für das Klinikum Freistadt vom Vorsitzenden der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding, Franz Harnoncourt: „Ich freue mich, dass wir mit Michael Hofko eine fachlich breit qualifizierte und menschlich gewinnende Persönlichkeit engagieren konnten. Ich wünsche ihm und seinem Team in Freistadt alles Gute für die künftige Tätigkeit in unserem Unternehmen. Außerdem möchte ich mich herzlich bei Primar Klaus-Dieter Hönig für seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen bedanken und wünsche ihm eine schöne Zeit in der Pension.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper