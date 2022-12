Neuer Primar für Frauenheilkunde tritt den Dienst an

Der 37-jährige Arzt ist gebürtiger Wiener, wuchs jedoch in Freistadt auf, wo er gemeinsam mit seiner Frau, ebenfalls eine Ärztin, sowie den zwei gemeinsamen Kindern im Alter von fünf und acht Jahren lebt.

Nach dem Zivildienst als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz studierte Sebastian Jülg Medizin in Graz. Die Ausbildung zum Allgemeinarzt und zum Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe absolvierte er am Kepler Universitätsklinikum Linz sowie am Klinikum Freistadt. Seit Dezember 2020 ist er als Oberarzt am Klinikum Freistadt tätig. Seine beruflichen Schwerpunkte sind die Geburtshilfe und die Urogynäkologie. Als neuer Primar folgt Jülg Primar Peter Neuner nach, der mit Jänner im Klinikum in den Ruhestand tritt, aber weiterhin seine Wahlarztpraxis in Freistadt betreibt.

