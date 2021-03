Neuer "Poidl-Regio-Markt" hält am alten "Grüner Zweig"-Standort Einzug

Mit dem Aus des Biomarktes "Grüner Zweig" im Rohrbacher Pflegerhof entstand dort vor allem für die Stammkunden eine schmerzliche Lücke. Ebendort entsteht nun der größte Markt mit regionalen Produkten im Bezirk Rohrbach. Kevin Weidinger (29) will dort im Herbst eröffnen. "Wir sind gut aufgestellt mit verschiedensten Produkten in unserem Bezirk und der Region. Die Nachfrage ist auch da, die Leute legen Wert darauf, dass Produkte keine weiten Wege zurücklegen müssen", ist Weidinger überzeugt und geht deshalb zuversichtlich an das Großprojekt heran. Bereits im April wollte er mit seinem "Poidl- Regio-Markt", wie er das Geschäft nennen will, im ehemaligen Geschäftslokal des "Grünen Zweigs" starten.

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der Innenausstattung hat sich die Eröffnung nun auf den Herbst verschoben. "Am 6. September soll es losgehen. Dann aber so richtig", ist der Unternehmer überzeugt, der sich mit seinem Restaurant Hanselmann’s in Rohrbach, einem Foodtruck in Ottensheim und einem Würstelstand in Altenfelden schon einen Namen gemacht hat.

Einkauf aus der Region

Im Poidl-Regio-Markt wird auf 160 Quadratmetern ein breites Sortiment angeboten. "Der Kunde soll nicht mehr überlegen müssen, ob es regional ist, sondern das wird bei uns selbstverständlich sein. Wir werden die Produkte auch mit den Ortsnamen kennzeichnen, in denen sie hergestellt werden, um die Regionalität noch deutlicher hervorzuheben", erklärt Kevin Weidinger sein Konzept.

50 Anbieter in einem Geschäft

Bis zum Herbst will er rund 50 Anbieter im Sortiment haben. "Etwa 90 Prozent davon werden aus dem Bezirk Rohrbach stammen, bei Obst und Gemüse werden wir auf den Eferdinger Raum zurückgreifen. Nur wenige Anbieter kommen von weiter weg", verspricht der künftige Kaufmann.

Die Entscheidung, nicht ausschließlich Bio anzubieten, habe er bewusst getroffen. Einerseits will er auf kurze Transportwege setzen und andererseits liegt die Entscheidung an der Produktvielfalt. Er wolle auch konventionellen Herstellern eine Plattform bieten. Oberste Direktive ist eben die Regionalität und damit verbunden auch die Saisonalität: "Dem Kunden muss schon bewusst sein, dass die Region nicht ein ganzes Jahr über Erdbeeren liefern kann. Deswegen wird es die Kiwi aus Neuseeland oder die Banane aus Ecuador bei uns nicht geben." Das Geschäft wird übrigens mit einem modernen Kassensystem ausgestattet sein. In dem reinen Selbstbedienungsmarkt scannt der Kunde die Ware selbst und bezahlt beim Automaten bar oder mit Karte. Zu Beginn wird aber vormittags jemand im Geschäft sein, der den Kunden beim Bedienen der Kasse und bei Fragen zur Seite steht. Auch ein Onlineshop mit Lieferung bis vor die Haustür ist geplant.