Neuer Pfarrer ins Amt eingeführt

Den Pfarren Windhaag und Rechberg bleibt er weiter als Seelsorger erhalten. Am Sonntag bedankte sich die Pfarre Windhaag herzlich für Michals 31-jährige Tätigkeit als Pfarrer. Als neuer Pfarrprovisor wurde Leonard Ozougwu von Dechant Konrad Hörmanseder in sein Amt eingeführt. Ozougwu übernimmt die Verantwortung für Windhaag und Rechberg zusätzlich zur Stammpfarre Schwertberg. Er wird in Windhaag am Mittwoch Gottesdienst feiern und danach seine Amtsstunden halten.