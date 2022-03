Neuer Obmann im INKOBA

Gemäß den geltenden Statuten wurden der Obmann und der Vorstand neu gewählt. Der langjährige Obmann und Bürgermeister von Bad Leonfelden a.D., Alfred Hartl, ist in seiner Funktion ausgeschieden und hat sein Amt an den nunmehrigen Bürgermeister Thomas Wolfesberger übergeben. Neuer Obmann-Stellvertreter ist Josef Rathgeb, Bürgermeister von Oberneukirchen. Ebenfalls neu im Vorstand sind Doris Leitner (Schenkenfelden) und Michael Mair (Kirchschlag); Leopold Gartner (Vorderweißenbach) bleibt in seiner Funktion im Vorstand. Als beratende Mitglieder verbleiben Notar Friedrich Jank, Steuerberater Karl Birklbauer und der bisherige Obmann Alfred Hartl. Matthäus Haas bleibt Geschäftsführer.