Neuer Obmann für Lebenshilfe-Gruppe

Inge Waldschütz und die Lebenshilfe – eine Kombination, die in Freistadt fast schon seit Menschengedenken untrennbar miteinander verbunden war. 26 Jahre lang war Waldschütz als Obfrau der Lebenshilfe-Arbeitsgruppe Ansprechpartnerin für viele Initiativen zur Inklusion und Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung.

Nun legte Inge Waldschütz die Leitung der Arbeitsgruppe aus gesundheitlichen Gründen zurück. Sie übergab dieses Amt an Wilhelm Hießl aus Grünbach bei Freistadt. "Inge Waldschütz und ihr Team haben unglaublich viel für Menschen mit Beeinträchtigung in der Region bewirkt", so Wilhelm Hießl an die Adresse seiner Vorgängerin. Auch Lebenshilfe-Präsidentin Helga Scheidl spricht den scheidenden Freistädter Vorstandsmitgliedern ihren Dank aus: "Das Ehepaar Waldschütz und die beiden Obfrau-Stellverteterinnen Burgi Kernecker-Janko und Erika Leonhartsberger haben über Jahrzehnte hinweg daran gearbeitet, dass die Lebenshilfe heute in Freistadt und Unterweißenbach toll integriert ist."

Der neue Obmann der Arbeitsgruppe Freistadt ist selbst Vater eines Sohnes mit Beeinträchtigung und wirkt seit 2015 als Kassier-Stellvertreter in der Arbeitsgruppe Freistadt mit. Er wird von Rita Kreindl und Walter Punkenhofer vertreten, die ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurden. Neu im siebenköpfigen Vorstandsteam sind zudem Schriftführerin Margareta Edlmayr und Kassier-Stellvertreter Andreas Pernsteiner.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.