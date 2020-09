Neuer Motorikpark in Grein: Bewegungszentrum für alle Generationen

Mit einem Spatenstich erfolgte am Freitag der Startschuss für die Errichtung eines „Generationen-Motorikparks“ in Grein: „Rund 200.000 Euro investieren das Sportland Oberösterreich, der Sozialhilfeverband Perg, die Stadt Grein und die Leader Region Strudengau in diesen neuartigen Motorikpark“, sagte dabei Sport-Landesrat Markus Achleitner. Bereits in eineinhalb Monaten soll der eröffnet und zu einem Bewegungsparadies für den gesamten Strudengau und darüber hinaus werden. Grein ist der vierte Standort in Oberösterreich, an dem ein Motorikpark nach den Leitlinien des „Masterplan Motorikparks in Oberösterreich“ umgesetzt wird. Neu ist dabei die enge Kooperation mit dem Sozialhilfeverband Perg als Heimträger des Senioriums Grein sowie die Einbeziehung der Leader-Region Strudengau.

Der „Generationen-Motorikpark“ in Grein wird beim Seniorium Grein sowie auf angrenzenden Flächen westlich der Landesstraße errichtet. Auf dem Areal werden barrierefreie, behinderten- und seniorengerechte Bereiche ebenso Platz haben wie attraktive Angebote für Schulklassen, Familien, Kinder und Jugendliche. Geplant und realisiert wurde der Motorikpark vom Linzer Unternehmen Motorik-Dreams, das auch den Masterplan Motorikparks in OÖ entwickelt hat. Unterstützt wird das Projekt im Strudengau weiters über das EU-Förderprogramm LEADER.

„Gerade in den vergangenen Monaten haben wir gesehen, wie sehr die Leute sich nach Bewegung und Sport sehnen. Wir haben uns in der Sportstrategie Oberösterreich 2025 vorgenommen, noch mehr Menschen jeden Alters zu motivieren, sich zu bewegen und sportlich aktiv und fit zu sein. Motorikparks bieten für alle ein Bewegungsangebot“, unterstrich Achleitner. „Ich freue mich für unsere Bewohnerinnen und Bewohner im Seniorium Grein auf den Motorikpark: Denn er lädt nicht nur dazu ein, aktiv zu sein, sondern wird auch zu einer Begegnungszone für alle Generationen: Heimbewohnern und Besuchern, Tagesgästen, Schülern und allen Menschen in der Region“, ergänzte Bezirkshauptmann und Sozialhifeverbandsobmann Werner Kreisl, Der Generationen-Motorikpark sei damit eine wunderbare Ergänzung zu den anstehenden Investitionen im Seniorium Grein.

Der Greiner Bürgermeister Rainer Barth sieht im Motorikpark ein weiteres Stück Lebensqualität für die Region: „Wir sehen, wie viele Menschen sich entlang der Donau, am Sportplatz, beim Skaterpark und an vielen anderen Plätzen in Grein jetzt schon bewegen. Der ‚Generationen-Motorikpark‘ wird als zusätzliches Bewegungsparadies auch ein Impulsgeber für Wirtschaft und Tourismus werden.“