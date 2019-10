Neuer Markt mit vielen regionalen Produkten

Johannes Brandstetter eröffnete seinen neuen SPAR-Supermarkt in Schönau im Mühlkreis. Die Verkaufsfläche ist nach dem Neubau mehr als doppelt so groß wie die des früheren Marktes am alten Standort im Ortszentrum. Beim Bau wurde übrigens auf Nachhaltigkeit geachtet: Mittels Wärmerückgewinnung kann die Energie aus den Kühlgeräten zum Heizen und Kühlen verwendet werden.

Auch im Sortiment legt der Kaufmann Wert auf Nachhaltigkeit: Der gelernte Bäcker- und Konditormeister Johannes Brandstetter achtet bei der Sortimentsgestaltung auf lokale Produkte aus dem Mühlviertel. Frisches Brot und Gebäck kommt beispielsweise direkt aus der hauseigenen Bäckerei Brandstetter im Ort.